Tarsus’ta çiftlik evi çıkan yangında küle döndü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev, küle döndü.
İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Verimli mevkisinde bir çiftlik evinde henüz nedeni öğrenilemeyen yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında onlarca besi hayvanı itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılırken, çiftlik evi kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. DHA