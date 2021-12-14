Tarsus’ta el bombası ve uçaksavar fişeği ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda, bir el bombası, uçaksavar fişeğinin yanı sıra 11 tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Aralık tarihleri arasında Tarsus ilçe merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan 17 operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

UÇAK SAVAR FİŞEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan kişilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 233 fişek, 1 el bombası, 1 uçaksavar fişeği, 3 gaz maskesi, 23 gram uyuşturucu madde, 13 bin 100 adet dolu makaron, 751 bin 200 adet boş makaron, 375 kilo tütün, 44 kredi kartı, 2 pos cihazı ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Yine aynı tarihler arasında şehir içinde yapılan denetim ve kontrollerde ise 1’i kurusıkı olmak üzere 9 tabanca, 60 fişek ve 2 kesici alet ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı, bu kişilerden 11’i tutuklandı. Aynı dönemdeki denetimlerde 12,4 gram uyuşturucu madde, 255 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis denetimlerinde 2 bin 966 araç kontrol edildi, 10 bin 650 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 320 araca 257 bin 557 TL cezai işlem uygulandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

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