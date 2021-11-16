Tartışma kavgaya dönüştü, mermiler havada uçuştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 1 kişi yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarında meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. DHA

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