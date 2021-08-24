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Tartışma sırasında kocasını tabancayla vurdu

Samsun'da bir kadın kavga sırasında kocasını tabancayla vurarak yaraladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Tartışma sırasında kocasını tabancayla vurdu

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Camii Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. (49) ve dini nikahlı eşi G.Ö. (42) adlı kadın arasında tartışma sonucu kavga çıktı. G.Ö. adlı kadın dini nikahlı eşi T.Y.’yi tabancayla ateş ederek sol dizinden yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan T.Y. tedavi alına alınırken, G.Ö. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. İHA

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