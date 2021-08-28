Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı

Çorum’da bir inşaat yapımında işveren ile çalışan arasında meydana gelen kavgada anne-oğul silahla yaralandı.

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Olay, Alaca ilçesine bağlı Kızıllı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.A. kendine ait evin ahır inşaatında çalışan işçi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İddialara göre büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., silahına sarıldı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen işçi Y.A.’nın elinden silahını alarak ateş etti.

BİRİ SIRTINDAN DİĞERİ ELİNDEN YARALANDI

Açılan ateş sonucu Y.A., sırtına isabet eden mermilerle yaralanırken annesi A.A.’da elinden yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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