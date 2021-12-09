Tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı: 3 gözaltı

Karabük'te Feridun B. (27) isimli şahıs tartıştığı Recep Ş.'yi (39) bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Olaya karışan 3 kişi polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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Olay, Saat 22.10 sıralarında Soğuksu Mahallesi Derviş Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Feridun B. (27) isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle Recep Ş.(39) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Feridun B. yanında getirdiği silahla Recep Ş.’yi bacağından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Feridun B. polis ekiplerince yakalanırken, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)