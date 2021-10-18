TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı: Dünyada aşı temininde sorun yaşamayan tek ülkeyiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkânı sunan nadir ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu söyledi. Yılmaz, gençlere aşı olmaları konusunda çağrısında bulunarak, "Lütfen aşı olsunlar. Bu normal bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık dolayısıyla aşı olduğumuz zaman sadece kendi hakkımızı, hukukumuzu, sağlığımızı korumuş olmuyoruz" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Arı Kompleksi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası temel atma töreninde katıldı.

Yılmaz, üniversitenin yeniden öğrencileriyle, akademisyenleriyle buluştuğunu belirterek, “İnşallah bu kurallara dikkat ederek, aşılarımızı da mutlaka yaparak bu sureci hep birlikte atlatacağız. Dünyada aşı temininde sorun yaşamayan, vatandaşına fazlasıyla bu imkânı sunan nadir ülkelerden bir tanesi de Türkiyedir. Gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum, lütfen aşı olsunlar. Bu normal bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık. Dolayısıyla aşı olduğumuz zaman sadece kendi hakkımızı, hukukumuzu, sağlığımızı korumuş olmuyoruz. Kul hakkı anlamında başkalarının da sağlığını korumuş oluyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZE YURT İMKANI SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Öğrencilerin yurt sorunlarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

* Türkiye, yurt konusunda dünyada en fazla yatak kapasitesi olan ülkelerin başında geliyor. Bütün öğrencilerimize yurt imkânı sunmaya çalışıyoruz.

* Aynı zamanda burs oranlarını da çok artırdık. Yurtlardaki sorunun temelinde şu var. Pandemi sonrası dönemde hiç olmadığı kadar bir talep artışı oldu.

* Daha önceki dönemlerde 350 bin, 400 bin civarlarında seyrederken Türkiye genelinde talep bir anda 700-750 bin bantlarına çıktı. Buna rağmen çok ciddi bir çabayla büyük oranda yerleştirmeler sağlandı.

* Kalan kardeşlerimizle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yurt yapımına daha da hız veriyoruz. Kalkınma Bakanlığı yaptığım dönemde çok iyi hatırlıyorum, hiçbir hükümetin vermediği ölücüde önem ve öncelik verildi bu işlere, büyük kaynaklar tahsis edildi.

* Milli bütçeden verilen kaynakların yanı sıra yap, kirala dediğimiz yeni bir yöntem uygulandı. Yurt binası yapanlardan hükümetimiz kiraladı. En kısa sürede bu talebi karşılamak için ortada büyük bir sıçrama yapıldı. Hükümetimiz öğrencimize, akademik personelimize, eğitimimize tüm imkânlarını seferber etmeye devam edecek. DHA