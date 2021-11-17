Tekirdağ’da 76 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir iş yerinde 76 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında Şarköy ilçesinde bir işyerine satışa hazır şarap dolu bidonların indirildiği görülmesi üzerine kısa sürede içeride arama yapıldı. Yapılan çalışmada şarapların bir sirke fabrikasında üretildiği tespit edildi.

Konu ile ilgili yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette ve işyerinde bulunan çeşitli ebatlardaki tanklar içerisinde, 76 ton 800 litre şarap ele geçirildi.

Sirke fabrikası mühürlenerek şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı. (İHA)