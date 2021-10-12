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Tekirdağ’da otomobil, tarlaya yuvarlandı: 3 ölü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

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Tekirdağ’da otomobil, tarlaya yuvarlandı: 3 ölü

Kaza, Muratlı- Büyükkarıştıran yolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen  otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra tarlaya yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 kişiden Cenap Akay ile Servet Arda’nın yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralı Mehmet Akay da kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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