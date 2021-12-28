Telefonda tartıştı, parkta bıçakladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Oğuz T., telefonda tartıştıktan sonra parkta buluştuğu Ali Uyar (19) ile Mehmet C.'yi (17) bıçakla yaraladı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Ulubatlı Hasan Parkı’nda meydana geldi. Oğuz T., telefonda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ali Uyar ve Mehmet C. ile parkta buluştu. Burada çıkan kavgada Oğuz T., Ali Uyar’ı sol bacağından, Mehmet C.’yi de kasığından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Oğuz T., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)

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