TEM’de otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrentepe mevkiindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 20 ED 853 plakalı otomobiliyle işten çıkarak evine doğru hareket eden Ali S., Seyrantepe mevkiinde aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti.

Aracını emniyet şeridinde durduran Ali S., aracındaki yangın tüplerini alarak müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada otomobilin motor kısmındaki yangın bir anda büyüyerek aracın tamamını sardı. Trafikte bulunan diğer sürücüler yangın tüpleriyle Ali S.'ye yardım etmeye çalışırken, başka sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafik akışını sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yanan aracın kaldırılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk ise normale döndü. (İHA)