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Temizlik yapan kadın feci şekilde can verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 3. katından temizlik yaparken düşen kadın hayatını kaybetti.

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Temizlik yapan kadın feci şekilde can verdi

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ali Altunışık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında temizlik yapan Fatma Haltan isimli kadın parke zemine düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Fatma Aldan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  İHA

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