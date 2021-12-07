Teoman Duralı son yolculuğuna uğurlandı

Felsefe Profesörü Teoman Duralı, son yolculuğuna uğurlandı.

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Bir süredir dil kökü kanseri tedavisi gören felsefe profesörü Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Duralı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenledi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Teoman Duralı’nın oğlu ve kızı Deniz Duralı, Elif Duralı Çağlayan, belediye başkanları, Duralı’nın meslektaşları öğrencileri ve ailesi katıldı.

Prof. Dr. Duralı’nın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Fatih Camii’ne getirildi. Camide Duralı’nın cenazesi haricinde 3 farklı cenaze namazı daha vardı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Duralı’nın naaşı başında konuşma yaptı. İkindi namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Duralı’nın naaşı, Aşiyan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. DHA