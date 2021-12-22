Termik santralin kül bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Muğla’nın Milas ilçesindeki Yeniköy Termik Santrali’ne kömür taşıyan kül bantlarına sıkışan işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki Yeniköy Termik Santrali'nden bugün öğleden sonra meydana gelen kazada 34 yaşındaki işçi Mehmet Yılmaz kül bantlarına sıkıştı.
Yılmaz'ın bağırarak yardım istemesi üzerine koşan arkadaşları bandın durdurulmasını sağladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yardımı ile bandın arasından çıkartılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken jandarma ve savcılık işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.