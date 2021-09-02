Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri sınırda yakalandı
Edirne'de terör örgütü PKK ve DHKP/C şüphelileri, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitme hazırlığında olan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri gerçekleştirilen operasyonla sınır hattında yakalandı.
Güvenlik güçleri, Yunanistan’a yasa dışı geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda Edirne'nin Meriç ilçesinde PKK terör örgütü şüphelisi S.B. ile DHKP/C üyesi şüphelisi Z.Y.'yi takibe aldı.
Şüpheliler, Yunanistan’a kaçma girişimi sırasında sınırda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İHA