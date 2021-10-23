Terörle Mücadele Polisi 20 öğrenciyi geziye götürdü

İzmir'de 20 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Biz Değil Miydik, Bir Değil Miydik" projesi kapsamında 4 günlük gezi için yola çıktı.

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İzmir Polisi sık rastlanmayan bir etkinlik gerçekleştirdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Biz Değil Miyiz, Bir Değil Miyiz” projesi kapsamında öğrenciler, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarının yaşandığı alanları ve cepheleri yerinde görmek ve şehitlikleri ziyaret etmek için 23 – 26 Ekim 2021 tarihleri arasında Çanakkale, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Ankara gezileri için yola çıktı.

Proje kapsamında gerçekleşen geziye Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mazhar Zorlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Beştepeler Çok Programlı Lisesi, Torbalı Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Torbalı Şehit Uzmançavuş Harun Şenözüar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden kura ile seçilen 20 lise öğrencisi katılım gösterdi.

FARKLILIKLARDAN DOĞAN ZENGİNLİK

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün projesi kapsamında, vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ülkemizin farklı bölge, şehir ve kültürlerinden akran grupların bir araya getirilmesi ile kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin sağlanması, aidiyet oluşturma, ortak tarih – ortak yaşam bilinci ile değerler benimsetme aşamasında Yaşayarak “Yerinde” Öğrenme Metodu kullanarak öğrenciler üzerinde daha güçlü hatıralar bırakılması, çoklu duygular ve duygusal bağların harekete geçirilmesi, gençlerin problem çözme ve eleştirel düşünme kabiliyeti kazanmalarının sağlanması amaçlarıyla gezinin düzenlendiği aktarıldı.