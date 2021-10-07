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Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonuna gitmek için ters yönde hareket eden tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Acı (42) öldü, 16 tarım işçisi ise yaralandı.

Yayınlanma: 09:34 - 07 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde Akabe  Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karaisalı Mahallesi’nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep’e taşıyan Ahmet Ataş, yönetimindeki minibüsüne akaryakıt almak için ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen Mustafa Acının kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Minibüste bulunan 16 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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