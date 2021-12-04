Ters yönden gelen sürücü, diğer sürücüye saldırdı

İstanbul Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde ters yönden gelen bir sürücü tartışma yaşadığı karşı yönden gelen diğer sürücünün otomobile saldırarak zarar verdi. Yaşanan saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde sokağın tek yön olmasına rağmen trafiğin yoğun olduğu saatlerde ters yönden gelen sürücüler nedeniyle hemen hemen her gün kazalar ve tartışmalar yaşanıyor.

Tartışmalardan sonuncusu 2 Aralık Perşembe günü yaşandı. Ters yönden gelen bir sürücü sıkışan trafik nedeniyle doğru istikametten giden diğer sürücünün otomobile saldırarak zarar verdi. Sokak sakinleri saldıran sürücüye bağırarak yolu açmasını istedi. Yaşanan anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“SOKAĞIN BAŞINA TUZAK KURULMASINI ÖNERİYORUM”

Sokakta akşam saatleri kaza ve kavgaların yaşandığını ifade eden esnaf Ferhat Zorlu, “Özellikle akşamüzeri çok yoğun trafik oluyor. Ters yönden gelenlerle normal yolunda gidenler karşılaşıyor, kavgalar çıkıyor. Sokağın başına tuzak kurulmasını öneriyorum. Kazaları ve kavgaları önleyecek çözüm önerisi bu” dedi. Sokaktaki bir sitede çalışan Metin Sayar da, “Ters yön ihlallerinden kazalar ve kavgalar oldukça fazla oluyor” diye konuştu. DHA

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