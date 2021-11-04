TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından Burhan Felek adına düzenlenen “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”ne değer bulunan 16 gazeteci düzenlenen törende ödüllerini aldı.

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Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri Töreni 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'de Burhan Felek Konferans Salonu'nda Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

Sunuculuğunu TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'in yaptığı tören Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen ve öldürülen gazetecilerin anısına saygı duruşuyla başladı.

TURGAY OLCAYTO: BURHAN FELEK ÇOK RENKLİ BİR GAZETECİ VE İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ

Törenin açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni kurumsallaştırmak açısından büyük emek harcayan, en uzun süreli başkanlık yapma unvanını elinde tutan Burhan Felek çok renkli bir İstanbul beyefendisiydi” dedi. Başkan Olcayto şöyle konuştu:

“Ustalıkla kullandığı hep mizaha yatkın bir kalemi vardı dolayısıyla da toplumun hemen her kesiminin severek okuduğu bir yazardı. Türkiye’de gerçekten zor yapılabilir bir iş olan gazeteciliği pek kavga dövüş etmeden sükunetle yürüten bir başkan oldu. Spordan, müzikten, danstan anlardı, çok iyi bir mizah yazarıydı. Onu saygı ve sevgiyle anıyoruz.”

Törenin ikram sponsorluğunu Ülker yaptı. Medya takip sponsorluğunu Dijital Basın’ın yaptığı törende Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Burhan Felek'in yeğeni Okşan Atasoy da bir konuşma yaptı.

OKŞAN ATASOY: BURHAN FELEK GAZETECİLİĞİ İP CAMBAZLIĞI OLARAK GÖRÜRDÜ

“Bana soruyorlar ‘72 yıl Burhan Felek köşesinde her yıl profesyonel olarak nasıl yazı yazdı?' diye ben de onun yanında, himayesinde büyümüş bir insan olarak çok araştırdım Burhan Felek ile ilgili 25 bine yakın yazı felek.org adresine eklendi.

1910 yılında Donanma Dergisi'nde profesyonel gazetecilik hayatına başladı ve vefatının bir hafta öncesine kadar yazı yazdı. Üslubuna uygun yazarsan her şeyi yazabilirsiniz derdi. Üslup ve mizah onun için çok önemliydi. Fıkralarla üç kuşaktan fazla okuyucuya hitap edebilmişti. Gazetecilik ip cambazlığına benzer derdi. Ağı olmayan ip cambazlığı olarak tanımlardı. Kalemini de denge unsuru olarak kullanırdı. “

BU YIL 16 GAZETECİ ÖDÜL ALDI

Turgay Olcayto (Başkan), Orhan Erinç, Adnan Özyalçıner, Niyazi Dalyancı, Esat Yılmaer, Arif Esen, Sibel Güneş (Yazman), Hüseyin Irmak, Hilmi Hacaloğlu'ndan oluşan Seçici Kurul bu yıl 16 gazeteciye ödül verdi. 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan Abdullah Akosman, Ahmet Derman Bayladı, Alaettin Bahçekapılı, Atilla Hamzaçebi, Aydın Engin, Başak Doğru, Ceyhan Baytur, Çetin Yiğenoğlu, Erden Güley, İpek Çalışlar, Melek Dener, Mete Ongan, Necla Zarakol, Salim Çam, Tevfik Akbaş, Ülkü Angılı'yı ödüle değer gördü.