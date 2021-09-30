TİKKO’ya operasyon: Araçta 78 milyon Kuzey Kore Wonu bulundu

İstanbul'da terör polisince durdurulan bir araçta 78 milyon 500 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. Yaklaşık 780 bin lira değerindeki parayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin parayı TKP/ML- TİKKO Terör Örgütü mensubu kişilerden aldıkları ve örgüt mensubu farklı kişilere teslim etmeyi planladıkları belirlendi.

Habip ATAM

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Başakşehir'te terör konularıyla ilgili çalışma yapan ekipler bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 5 binlik banknot halinde 15 bin 701 adet Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ele geçirilen 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ile ilgili araçtaki 2 şüpheliyi sorguya aldı.

TKP/ML- TİKKO

TEM ekiplerince yapılan araştırmalarda, yakalanan 2 şüphelinin kurye oldukları, ele geçirilen paraları TKP/ML- TİKKO Terör Örgütüne mensup şahıslardan aldıkları ve yine aynı örgüte mensup şahıslara teslim edecekleri belirlendi.

BEŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

“Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet” kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede, 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı. Özel harekat eşliğini gerçekleşen operasyonda şüpheliler yakalanırken, aramalarda çok sayıda dijital malzeme, bir tabanca ve para sayma makinesi ele geçirildi.