TIR yoldan çıktı, askıda kaldı

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki TIR, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yoldan çıktı. D-100 Karayolu ile yan yol arasında askıda kalan TIR'ın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

TIR sürücüsü İbrahim K. yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Bir süre bariyerleri kırarak sürüklenen TIR, D-100 ile yan yol arasında askıda kalarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak TIR sürücüsü İbrahim K.’yı sürücü kabininden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı TIR sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan TIR yan duran dorsesi nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik bir süre tek şeritten devam etti.