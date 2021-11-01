TIR’ın çarpıp kaçtığı kişi yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Hasan Kıyakkaş (55) yaşamını yitirdi. Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 21.20 sıralarında İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Ergenekon Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kıyakkaşa, Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kıyakkaş yaklaşık 20 metre sürüklendi. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Kıyakkaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kıyakkaş’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün kimliğini tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Polis, kazayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. DHA