TIR’ın çarptığı motosikletli 14 yaşındaki Davut öldü

Mardin'de TIR'ın çarptığı motosikleti kullanan 14 yaşındaki Davut Turan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkasında oturan ismi öğrenilemeyen çocuk da yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi Midyat Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR, yan yoldan çıktığı ileri sürülen motosiklete çarptı. Kazada motosikleti kullanan Davut Turan ve arkasında oturan ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Davut Turan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, TIR sürücüsünü gözaltı aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da feci kaza! Anne ve 3 çocuğu öldü