TIR’ın dorsesine çarpan kadın sürücü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada park halindeki bir TIR'ın dorsesine çarpan 27 yaşındaki kadın sürücü yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi yakınlarında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada 27 yaşındaki İpek Yalçın kullandığı 48 LM 748 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarına bırakılan ve bir TIR'a ait olduğu belirtilen 48 U 9637 plakalı dorseye şiddetli şekilde çarptı.

Kazayı gören vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri hurda haline gelen otomobildeki İpek Yalçın'ı kesici aletler kullanarak güçlükle çıkarılabildi.

Ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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