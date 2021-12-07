Tişörtle yüzünü gizleyip soygun yaptı, teknik takiple yakalandı

Adana'da giydiği tişörtü kar maskesi yapıp başına geçirerek girdiği akaryakıt istasyonun marketini soyan Muhammet Melikşah Mar ile kendisine gözcülük yapan arkadaşı Barış Çimen, teknik takiple yakalanıp, tutuklandı.

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Olay, 4 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi.

Muhammet Melikşah Mar ile arkadaşı Barış Çimen, motosikletle bir akaryakıt istasyonunun yakınına geldi.

Yanındaki tişörtün bazı kısımlarını kesip kar maskesine dönüştüren Mar, bunu başına geçirip istasyona gitti. Akaryakıt istasyonunun arka sokağında motosikletle bekleyen Çimen ise gözcülük yapmaya başladı.

Mar, dışarıdaki iki pompacıyı tabancayla tehdit ederek markete girmelerini istedi. Daha sonra elindeki çantayı yere atan Muhammet Melikşah Mar, iki çalışana kasadaki paraları doldurmalarını söyledi.

Kasadaki 560 lirayı alan Mar, marketten koşarak çıktı ve kendisini bekleyen Çimen ile birlikte motosikletle uzaklaştı. Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KİMLİKLERİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 20 kameranın kayıtlarını izleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muhammet Melikşah Mar ile Barış Çimen olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, teknik takiple adreslerini belirlediği iki şüpheliyi Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’ndeki evlerine baskın yaparak suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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