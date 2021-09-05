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Tomruk yüklü kamyon karayolunda alev alev yandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde tomruk yüklü kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılmaz hale gelirken, alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Latif SANSÜR
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Tomruk yüklü kamyon karayolunda alev alev yandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan tomrukları yükleyen Ahmet Çatal yönetimindeki kamyon Aydın'a gitmek üzere yola çıktı.

Çayboyu Mahallesi Törtem Mevkii'nde  meydana gelen olayda elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar sonrası kamyon yanmaya başladı.

Yanan kamyona önce Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve ardından Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgedeki arazözleri müdahale etti.

Kamyonun ön bölümü yangında büyük hasar alırken, alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Tomrukların bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

aydın Muğla