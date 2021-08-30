Trabzon’da IŞİD operasyonu

Trabzon'da terör örgütü IŞİD'e düzenlenen operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Trabzon’da belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde tespit edilen ikamete yapılan operasyonda A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ve 1 adet flaş belleğe el konulurken, şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (İHA)