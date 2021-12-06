Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğradılar…

Beyoğlu’nda seyir halinde olan otomobile açılan ateşte 2 kişi ağır yaralandı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kişi veya kişilerce otomobile ateş açıldı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği araçta bulunan Y.K ve M.A isimli şahıslar ağır yaralandı.

Yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre kurşunlanan araçla kaçan M.A ve Y.K isimli şahıslar Piyalepaşa Bulvar üzerinde bulunan polis uygulama noktasına sığındı.

Polis ekiplerinin durumu öğrenmesi üzerine çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.A ve Y.K isimli şahısların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemlerde bulunduğu, otomobil ve olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan kişi veya kişileri arama çalışmaları ise sürüyor. (İHA)

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