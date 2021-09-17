Trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Göreme beldesi kavşağında meydana geldi. Muhammed D. yönetimindeki 50 AAS 172 plakalı ambulanstaki sağlık görevlileri, Kalaba beldesinde motosiklet kazasında yaralanan Sedat T.’yi hastaneye ulaştırmak üzere ambulansa aldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi’ne seyir halinde olan ambulans, Ömer Y. idaresindeki S FD 668 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü, 2 sağlık çalışanı ve Sedat T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA