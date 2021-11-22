Trafo içinde feci ölüm

Diyarbakır'da trafo içerisinde akıma kapılan bir kişi yanarak can verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 32. Sokak’ta bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi sabah saat 05.40 sularında iddiaya göre elektrik trafosuna hırsızlık yapmak için girdiği anda elektrik akımına kapıldıktan sonra yanarak can verdi.

Şahsın kimliği belli olmazken, yanında bulunan bir başka şahsın, hayatını kaybeden kişinin adını ‘Hındo’ olarak bildiğini, beraber uyuşturucu kullandıktan sonra trafoya hırsızlık yapmak için girdiğini, kendisi ise korktuğu için içeri girmediğini, o anda patlamanın meydana geldiğini ifadesinde yer verdi. Patlamayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahale sonrası şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, ölen şahsın kimliğinin araştırılması ve otopsisi yapılmak üzere cesedi adli tıpa gönderildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Korkunç kaza! Taş parçalama makinesine düşen işçi hayatını kaybetti