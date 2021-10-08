Trans bireyin ölümü sonrası sevgilisi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan'ın sevgilisi, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 5 Ekim gecesi Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transseksüel birey Nefes Balkan (28) sevgilisi Tuhanan T. ile tartıştığı sırada, 5 katlı binanın 5. katındaki pencereden şüpheli bir şekilde yere düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nefes Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balkan’ın cesedi incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Olayın hemen ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Tuhanan T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELİNDEN YARALANMIŞ

Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu yönünde çalışmalar detaylı bir şekilde sürdürülürken, tutuklanan şüphelinin kavga sırasında elinden yaralandığı öğrenildi. Nefes Balkan’ın kesin ölüm sebebi ile yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.