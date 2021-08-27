Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı

Amasya'da ikaz lambasının yanmasına karşın hemzemin geçide girip, bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan sürücünün otomobiline tren çarptı. Tren gelirken sürücünün makiniste durması için eliyle işaret yaptığı görüldü.

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Olay, Kızılca Kayabaşı İstasyonu’nda meydana geldi. Dursun Arslan, yönetimindeki 05 AU 421 plakalı otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. İkaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi.

SON ANDA KAÇARAK KURTULDU

Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük trenini Dursun Arslan’ın otomobiline çarptı. Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.