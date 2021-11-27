Tüfeği temizlerken kendisini ve arkadaşını vurdu

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker'i (32) yaraladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Humeydi çalıştığı iş yerinde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu.

Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar kendisine ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker’e isabet etti. Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elaskerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. DHA

İlginizi Çekebilir Market sahibine iş yerinde silahlı saldırı