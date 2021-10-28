Tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300’den fazla ürün imha edildi

Bilecik'te zabıta ekiplerince marketlerde yapılan denetimlerde tüketim tarihi geçmesine rağmen raflarda satışına devam ettiği belirlenen 2 bin 300'den fazla ürün toplatılarak imha edildi.

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda özellikle market üzerine yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 300’den fazla ürün topladı.

Geçmiş tarihlerine rağmen raflarda satışına devam eden iş yerleri hakkında tutanak tutulurken, idari para cezasının da uygulanacağı belirtildi. Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satılmasının çok üzüntü verici olduğunu söyledi.

“ÜRÜNLERİN SON KULLANMA TARİHLERİNE BAKMALARINI ÖNERİYORUZ”

Denetimlerin ara verilmeden sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

* Belediye Başkanımız Semih Şahin’in yakın takibi ve talimatları ile Bilecik’te bir market kalmayana kadar denetimlerimizi sürdüreceğiz. Ancak maalesef son 3 ayda yaptığımız denetimlerde 2 bin 300’den fazla ürünün son tüketim tarihi geçmiş olmasına rağmen raflarda olması bizleri üzüyor.

* Bu şekilde faaliyetlerini sürdüren market ve alışveriş merkezlerine gerekli cezai işlemleri uygulayarak, ürünleri topladık. Denetimlerimiz bundan sonra da sürecek. Her gün yaptığımız denetimler ile halkımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz.

* Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmaları ve aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmalarını öneriyoruz.

Yılmaz, denetimlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında da uyuşmazlık örneklerine rastladıklarını belirterek, bu tür uygunsuzlukların da takipçisi olduklarını sözlerine ekledi. Zabıta ekiplerince toplanan tüketim tarihi geçmiş ürünler ise imha edildi. DHA

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