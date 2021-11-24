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Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Tunceli’de gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda teröristlere ait bir sığınak ele geçirildi.

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Tunceli’de teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tunceli-Hozat kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde 1 adet el dürbünü, 4 adet küçük tüp, 1 adet 8'li pil bloğu, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi. (İHA)

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