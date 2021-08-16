Tur tekneleri alev alev yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan tur teknelerinde başlayan yangında 3 tekne küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir tur teknesi söndürüldü.

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Olay, Türkler Mahallesi'ndeki Türkler balıkçı barınağında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın iki tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerin olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz yönlendirildi. Yangını duyan balıkçıların da bölgeye akın ettiği yangın sebebiyle jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Teknelerden üç tanesi küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir teknedeki yangın da büyümeden söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. (İHA)