Tur teknesinden düşen genç pervaneye takılarak feci şekilde can verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için düzenlenen tekne turu faciaya dönüştü. Tekneden düşen genç pervaneye takılarak feci şekilde can verdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir arkadaşlarını askere göndermeden önce tekne ile tur düzenleyen bir grup genç Köyceğiz Gölü'nün ortasına açıldı.

Dün gece meydana gelen olayda gece boyunca eğlenen yaklaşık 25 genç arasında bulunan 21 yaşındaki Erdem Acar dengesini kaybederek göle düştü.

Teknenin manevra yaptığı sırada tekne pervanesinin Acar’a çarptığını gören arkadaşları 112 acil yardım hattından yardım istedi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu sabah saatlerinde Acar'ın cansız bedenini 10 metre derinlikte buldu ve sudan çıkardı.

Tekne pervanesinin kafasına çarpması ile yaşamını yitirdiği saptanan Acar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis olayla ilgili olarak tekne kaptanı S.B. ile yardımcısı ve 4 gencin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili tekne kaptanı gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.