Turgutlu’da iki kedi daha ölü bulundu! Katil her yerde aranıyor

Manisa'da birer gün arayla iki kedi daha dört bacağı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Son 20 günde dört kedinin aynı şekilde ölü bulunması üzerine tepkiler artarken, polis şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’ndeki Hakan Uykan Parkı’nda, 29 Ekim’de ayakları kesilmiş iki kedi ölü olarak bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin, diğeri yavru olan dört bacağı da kesilmiş iki kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sallıtepe’nin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayvanseverlerden de kedileri katleden kişi veya kişilere tepki geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Aynı parkta dün ve bugün birer kedinin daha aynı şekilde dört bacağı kesilmiş halde ölü olarak bulunması tepkileri daha da arttırdı.

“MAALESEF BU OLAYIN SONU GELMİYOR”

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aynı şekilde bacakları kesilerek öldürülmüş iki kedinin daha bulunması üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürümüz ve polis ekipleriyle birlikte olay yerine gittik. Onlar, kendileri açısından incelemelerini yaptı. Çevredeki vatandaşlarla görüştük. Maalesef bu olayın sonu gelmiyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız” dedi. DHA

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