Turist taşıyan midibüse çarpan otomobil şarampole düştü

Denizli'de tali yoldan kontrolsüz çıkan otomobil ile turist taşıyan midibüs çarpıştı. Şarampole düşen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Kaza, Güney ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 15 LA 993 plakalı otomobil sürücüsü tali yoldan kontrolsüz olarak anayola çıktı. Bu sırada ana yol üzerinde ilerleyen ve turist taşıdığı öğrenilen 07 AHT 771 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 15 LA 993 plakalı otomobil şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Midibüs içerisinde bulunan turistler kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilen 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)