Tuzla’da akıl almaz kaza!
Tuzla'da bir site içinde temizlik işleri yapan bir işçi, kendisini fark etmeyen sürücüsünün çarpmasıyla aracın altına girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaşan görüntülerdeki kaza, bugün Tuzla Çınarlı Bahçe Sitesi’nde yaşandı.
Sitenin temizlik işlerini yapan personel çöpleri topladığı sırada arkasından gelen aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Aracın altına giren personel, sürücünün aracı geriye çekmesiyle kurtuldu. Daha sonra aracından inen kadın sürücü ve çevredekilerin yardımıyla olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Temizlik işçisinin tedavi altına alındığı öğrenildi.