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Uçurumdan yuvarlandı, bir gün sonra bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adam bir gün sonra ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

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Uçurumdan yuvarlandı, bir gün sonra bulundu

İlçeye bağlı Yeşiloba köyünde yaşayan Bayram Tanrıöver (71), Turhan köyündeki yakınına misafirliğe gitti.

Evine gelmemesinden dolayı şüphelenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
En son Turhan köyündeki yakınına misafirliğe gittiği öğrenilen Tanrıöver’in izini süren jandarma ekipleri, yaşlı adamı köyün ormanlık alanında yaralı halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından olay yerine gelen ambulansa taşınan Tanrıöver, Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Tanrıöver’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. İHA

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