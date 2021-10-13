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UNESCO listesindeki bahçelere kenevir ektiler

Diyarbakır'da polisin takibe aldığı 2 şüphelinin gittiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir tarlası belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarlada 278 kök Hint keneviri ve 10 kilo esrar ele geçirildi.

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UNESCO listesindeki bahçelere kenevir ektiler

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla 21 Eylül’de başlatılan ‘Narko Alan Diyarbakır’ projesi kapsamında Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki Hevsel Bahçeleri’ne giren şüphelileri Hint keneviri ektikleri tarlada yakalayarak gözaltına aldı. Yerinden sökülen 278 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 10 kilo esrar imha edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Diyarbakır Dünya Emniyet Emniyet Müdürü Sivas