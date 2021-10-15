Ürettiği sahte içkiyi gazinoda müşterilerine satan işletmeci gözaltına alındı

Aksaray’da sahte bandrolle sahte içki üretip müşterilerine satan gazino işletmecisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, yaptığı istihbari çalımalar neticesinde Aksaray-Nevşehir Karayolu üzerinde bulunan bir gazinoda silah kaçakçılığı, sahte alkol üretimi ve sahte evrakla satış yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Kara yolu üzerindeki gazinoyu teknik ve fiziksel takibe alan jandarma ekipleri, 3 gün boyunca yaptıkları takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için düğmeye bastı.

Gazino ve beraberindeki otele yönelik gerçekleştirilen operasyonda işletmeci Mevlüt S. (40) gözaltına alınırken, otel ve gazinoda yapılan aramalarda 368 adet sahte TAPDK bandrolü, 32 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 1 adet tabanca, 81 adet tabanca fişeği, adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde işletme sahibinin yaptığı sahte alkolleri yine sahte bandrollerle etiketleyerek müşterilere yasalmış gibi sattığı belirlendi. Gözaltına alınan işletme sahibi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise, “Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi. İHA