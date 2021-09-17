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Üsküdar’da ağaçlık alanda korkutan yangın

İstanbul Üsküdar'da çevre yolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Üsküdar’da ağaçlık alanda korkutan yangın

Üsküdar Altunizade’de çevre yolunun yanında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın, itfaiyenin çabası ile kısa sürede söndürüldü.

Dumanların yükseldiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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