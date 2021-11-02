Üsküdar’da otomobil bariyere çarparak ters döndü
İstanbul Üsküdar'da ortadaki demir bariyere tekerinin çarpmasıyla ters dönen otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı.
Kaza, saat 18.50 sıralarında Üsküdar Ferah Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde meydana geldi. Karı koca olan 2 kişinin içinde bulunduğu 34 DOC 992 plakalı otomobil, ortadaki demir bariyere tekerinin değmesiyle bir anda ters döndü.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan eşi ise hafif yaralandı. Bildirilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. DHA