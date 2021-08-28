Uyardığı kadın tarafından bıçaklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, uyardığı kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı.

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Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat Cami yanında iddiaya göre, çevreye rahatsızlık veren Derya T.’yi uyaran S.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Derya T., yanında bulunan ekmek bıçağıyla S.T.’yi bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı S.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise Derya T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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