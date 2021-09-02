Uyuşturucu şüphelisi pamuk tarlasında yakalandı

Denizli'de JASAT, Pamukkale ve Çivril ilçe jandarma komutanlıkları ile birlikte yürüttüğü operasyonda iki uyuşturucu satıcısını 6,5 kilo esrarla yakaladı. Jandarmadan kaçan şüphelilerden biri pamuk tarlasında yakalandı.

Selami AYDIN

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Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)'nin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları sürüyor. Uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüpheliyi takibe alan JASAT, Pamukkale ve Çivril ilçe jandarma komutanlıkları ile yürüttüğü ortak operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında şüpheli Mehmet C.'nin jandarmadan kaçmak istediği ve pamuk tarlasına saklandığı öğrenildi. Diğer şüpheli H.K. ise evinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramalarda satışa hazır toplam 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerden Mehmet C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.