Uyuşturucuyla yakalanan eski polis tutuklandı

Denizli'de jandarmanın, 2 kilogram metamfetaminle yakaladığı Aziz Koyun (60), tutuklandı. Koyun'un eski polis memuru olduğu ve bir süre önce mesleği bıraktığı öğrenildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, polis memurluğundan ayrılan Aziz Koyun’un uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Jandarma, Koyun’u suçüstü yakalamak için 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Koyun’un dün İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirdiğini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi.

Koyun, operasyonda, üzerinde 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Gözaltına alınan Koyun, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.