Uyuşturucuyu kol saatine saklamış

İstanbul Beşiktaş'ta uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik denetimlerde durdurulan bir araç sürücüsünün kol saatine gizlenmiş kokain ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti’ yapanlara yönelik, Beşiktaş’ta denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Levazım Mahallesi’nde durdurulan bir araçta V.S. ve F.C. isimli iki kişi araçtan indirilerek arama yapıldı.

Yapılan ilk kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Ancak şahısların hareketlerini şüpheli bulan polis detaylı aramaya geçti. Şüphelilerden birinin kolundaki saati inceleyen polis, kol saatinin mıknatıslı bir düzenek kurularak içerisine uyuşturucu madde saklandığını ortaya çıkardı.

Yine araç içerisinde yapılan aramaların devamında ise aynı düzenek kullanılarak içerisine uyuşturucu madde saklanılmış ikinci bir saat olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine V.S. ve F.C. isimli şüpheli kişiler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda; 2 adet cep telefonu, 10 parça halinde saat içerisine saklanmış 7 gram taş kokain maddesi, 895 TL para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.