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Valiliğin koruma aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da, Şanlıurfa Valiliği'nin koruma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:25 - 20 Aralık 2021 Güncellenme:
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Çöşnük Mahallesi Buhara Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet A. yönetimindeki Şanlıurfa Valiliği’nin koruma aracı, Kayseri yönüne ilerlerken Handan G. yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Handan G. ile Mehmet A. ve araçlardaki Hiranur G. ve Mahmut A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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